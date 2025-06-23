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Кирилл Марченко: я лично собираюсь в следующем сезоне играть в финале Кубка Стэнли

Кирилл Марченко: я лично собираюсь в следующем сезоне играть в финале Кубка Стэнли
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко подвёл итоги прошедшего сезона и рассказал о перспективах команды в следующем чемпионате.

«Сезон получился хорошим, однако хотелось большего. Нам не хватило двух очков до плей‑офф, «Монреаль» мог бы и поделиться (смеётся). Ничего, готовимся к следующему сезону. Если говорить о личной статистике, то тоже доволен. Но такова человеческая натура и натура спортсмена, что всегда хочется ещё лучше.

У нас молодая команда, у нас ещё всё впереди. Точно должны выходить в плей‑офф. Я лично собираюсь в следующем сезоне играть в финале. Считаю, что надо ставить максимальные цели. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Марченко «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2024/2025 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 результативные передачи.

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