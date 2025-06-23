Комтуа вошёл в тройку лучших игроков московского «Динамо» в прошедшем сезоне по версии КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела итоги сезона для московского «Динамо», назвав трёх лучших игроков.

«Максим Комтуа.

Сложно сказать, что здесь является причиной, а что – следствием, но Комтуа точно так же, как и всё «Динамо», слабо начал сезон и разыгрался только в октябре. В сентябре же динамовцы всерьёз рассматривали вариант с его обменом, причём за бесценок — лишь бы просто избавиться. И если бы они это сделали, то не видать им ни второго места на Западе (скорее всего), ни — наверняка — полуфинала. Несмотря на то что Максим играл не в первом звене и далеко не всегда в первой бригаде большинства, именно его тройка с Седриком Пакеттом и Дмитрием Рашевским (а иногда и Комтуа с другими партнёрами) вытащила довольно много матчей, в том числе и кубковых. Нередко импульсивность Комтуа подводила всю команду, но зачастую он сам и исправлял ситуацию — порой сразу же, отсидев свой штраф.

Никита Гусев.

Комтуа стал лучшим бомбардиром «Динамо» в плей-офф, а Гусев — в регулярном чемпионате (и вторым бомбардиром всего чемпионата, вслед за Джошуа Ливо), да и в целом за сезон.

Владислав Подъяпольский.

Динамовцы не первый год испытывали значительные трудности со стартовым вратарём и наконец успешно разрешили проблему. Подъяпольский был выменян из «Лады» в дедлайн, да ещё и полтора месяца залечивал травму, так что отыграл за «Динамо» не очень много матчей. Но отыграл их на совесть, будучи к тому же весной в кондициях, далёких от оптимальных. Именно его уход со льда резко изменил ситуацию в пятой встрече с «Трактором», оказавшейся для бело-голубых последней. Будь Подъяпольский (а также Комтуа) здоров, серия, скорее всего, затянулась бы; да и вполне могла завершиться в другую сторону.

Ну и совсем уж никак нельзя игнорировать факт, что Владислав вошёл в символическую сборную сезона — пусть даже половину его провёл в другой команде», — написано на официальном сайте КХЛ.

Статистика трёх лучших игроков «Динамо» в сезоне-2024/2025:

Комтуа — 77 матчей, 63 (28+35) очка;

Гусев — 85 матчей, 80 (34+46) очков;

Подъяпольский — 25 матчей, 13 побед, 93% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,12.