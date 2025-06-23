«Локомотив» обменял права на швейцарского защитника в ЦСКА на денежную компенсацию

«Локомотив» обменял права на швейцарского защитника Роджера Каррера в ЦСКА на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Прошедший сезон 28-летний Каррер провёл в швейцарском клубе «Серветт». На его счету 40 матчей в регулярном чемпионате Национальной лиги (NL), в которых он отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами. Также хоккеист в составе сборной Швейцарии выступал на Чешских хоккейных играх — 2025, сыграв три матча и не набрав ни оного очка.

Каррер выступает за «Серветт» с сезона-2018/2019. До этого он играл за швейцарские клубы «Цюрих Лайонс» и «Лионс».