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«Бостон» представил новый логотип клуба

«Бостон» представил новый логотип клуба
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Пресс-служба «Бостон Брюинз» в видео, опубликованном на официальной странице клуба в сети Интернет, представила новый логотип.

Фото: https://nhl.com/bruins

«Бостон» проводит домашние игры на стадионе «Ти-Ди Гарден», является одной из старейших команд лиги. Также «Брюинз» — одна из команд «Оригинальной шестёрки», наряду с «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Является первой американской командой в НХЛ и второй выигравшей Кубок Стэнли. Обладатель Кубка Стэнли 1929, 1939, 1941, 1970, 1972 и 2011 годов.

В прошедшем сезоне «Бостон» занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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