Инсайдер НХЛ: форварда «Анахайма» Тревора Зеграса обменяют в «Филадельфию»

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Эллиотт Фридман сообщил о грядущем обмене форварда «Анахайм Дакс» Тревора Зеграса в «Филадельфию Флайерз».

«Тревора Зеграса обменяют в «Филадельфию», — написал Фридман на своей странице в соцсетях.

По информации журналиста Пьера Лебрюна, «Анахайм» получит за Зеграса нападающего Райана Пилинга и выбор в четвёртом раунде драфта в 2026 году.

Зеграс в 2019 году был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ – 2019 под общим девятым номером. В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провёл 57 матчей за «уток» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 (12+20) очка.