Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: форварда «Анахайма» Тревора Зеграса обменяют в «Филадельфию»

Инсайдер НХЛ: форварда «Анахайма» Тревора Зеграса обменяют в «Филадельфию»
Комментарии

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Эллиотт Фридман сообщил о грядущем обмене форварда «Анахайм Дакс» Тревора Зеграса в «Филадельфию Флайерз».

«Тревора Зеграса обменяют в «Филадельфию», — написал Фридман на своей странице в соцсетях.

По информации журналиста Пьера Лебрюна, «Анахайм» получит за Зеграса нападающего Райана Пилинга и выбор в четвёртом раунде драфта в 2026 году.

Зеграс в 2019 году был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ – 2019 под общим девятым номером. В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провёл 57 матчей за «уток» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 (12+20) очка.

Материалы по теме
Нападающий Нестеренко заключил новый контракт с «Анахаймом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android