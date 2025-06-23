Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс обменян в «Филадельфию»

Американский нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс перешёл в «Филадельфию Флайерз» в результате обмена на форварда Райана Пилинга и выбор во втором раунде (под номером 45) драфта НХЛ 2025 года и выбор в четвёртом раунде 2026 года.

«Я хочу поблагодарить Тревора за его вклад и усилия, которые он прилагал в течение последних шести лет. Несмотря на то, что это было непростое решение, мы продолжаем и будем продолжать работать над перестройкой нашего состава в течение следующих нескольких месяцев, и эта сделка является частью этого процесса. Мы желаем Тревору удачи в «Флайерз», — приводит слова генерального менеджера «уток» Пэта Вербика официальный сайт НХЛ.

24-летний Зеграс набрал 32 (12+20 ) очка в 57 играх в прошедшем сезоне, пропустив почти семь недель после операции по удалению разорванного мениска в правом колене, которую перенёс 12 декабря. У Зеграса остался один сезон по трёхлетнему контракту, который он подписал с «Дакс» 2 октября 2023 года, прежде чем он сможет стать ограниченно свободным агентом.

Зеграс в 2019 году был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ – 2019 под общим девятым номером.