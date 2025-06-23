Нападающий «Ак Барса» Ник Петан покинул КХЛ

Канадский нападающий «Ак Барса» Ник Петан перешёл в швейцарскую «Амбри Пиотту».

«Хоккейный клуб «Амбри Пиотта» с удовольствием сообщает о переходе канадского нападающего Николаса Петана на следующие два сезона», — написано в сообщении на официальном сайте швейцарского клуба.

Петан выступал за «Ак Барс» с 2024 года. В прошедшем сезоне 30-летний форвард провёл 60 матчей (с учётом плей-офф), в которых забросил 13 шайб и сделал 37 результативных передач, набрав 60 очков.

Петан был выбран клубом «Виннипег Джетс» на драфте НХЛ 2013 года во втором раунде под общим 43-м номером. Также он выступал в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», Ванкувер Кэнакс» и «Миннесоту Уайлд», после чего перебрался в КХЛ.