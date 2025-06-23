Назван ожидаемый топ-10 выборов на драфте НХЛ 2025 года, в нём ни одного россиянина
Авторитетный портал TSN считает, что под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году клубом «Нью-Йорк Айлендерс» будет выбран 17-летний канадский защитник Мэттью Шефер.
Ожидаемый топ-10 драфта НХЛ 2025 года от TSN:
- Мэттью Шефер (Канада);
- Майкл Миса (Канада);
- Портер Мартон (Канада);
- Антон Фронделл (Швеция);
- Калеб Денуайе (Канада);
- Джейк О'Брайен (Канада);
- Джеймс Хэгенс (США);
- Брэди Мартин (Канада);
- Роджер Маккуин (Канада);
- Виктор Эклунд (Швеция).
Ближайший из российских хоккеистов в рейтинге — представитель «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, занявший 35-е место.
Драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня.
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