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Назван ожидаемый топ-10 выборов на драфте НХЛ 2025 года, в нём ни одного россиянина

Назван ожидаемый топ-10 выборов на драфте НХЛ 2025 года, в нём ни одного россиянина
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Авторитетный портал TSN считает, что под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году клубом «Нью-Йорк Айлендерс» будет выбран 17-летний канадский защитник Мэттью Шефер.

Ожидаемый топ-10 драфта НХЛ 2025 года от TSN:

  1. Мэттью Шефер (Канада);
  2. Майкл Миса (Канада);
  3. Портер Мартон (Канада);
  4. Антон Фронделл (Швеция);
  5. Калеб Денуайе (Канада);
  6. Джейк О'Брайен (Канада);
  7. Джеймс Хэгенс (США);
  8. Брэди Мартин (Канада);
  9. Роджер Маккуин (Канада);
  10. Виктор Эклунд (Швеция).

Ближайший из российских хоккеистов в рейтинге — представитель «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, занявший 35-е место.

Драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня.

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