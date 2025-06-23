Назван ожидаемый топ-10 выборов на драфте НХЛ 2025 года, в нём ни одного россиянина

Авторитетный портал TSN считает, что под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году клубом «Нью-Йорк Айлендерс» будет выбран 17-летний канадский защитник Мэттью Шефер.

Ожидаемый топ-10 драфта НХЛ 2025 года от TSN:

Мэттью Шефер (Канада); Майкл Миса (Канада); Портер Мартон (Канада); Антон Фронделл (Швеция); Калеб Денуайе (Канада); Джейк О'Брайен (Канада); Джеймс Хэгенс (США); Брэди Мартин (Канада); Роджер Маккуин (Канада); Виктор Эклунд (Швеция).

Ближайший из российских хоккеистов в рейтинге — представитель «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, занявший 35-е место.

Драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня.