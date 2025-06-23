Восемь россиян — в топ-100 предстоящего выбора драфта НХЛ по версии TSN

Восемь российских хоккеистов попали в рейтинг 100 лучших выборов на драфте по версии издания TSN, примечательно, что ни одного представителя страны не оказалось в топ-30.

Российские хоккеисты в рейтинге 100 лучших выборов предстоящего драфта НХЛ от TSN:

35-е место: Александр Жаровский («Салават Юлаев»);

36-е место: Даниил Прохоров («Динамо» Санкт-Петербург);

55-е место: Курбан Лиъматов («Динамо» Москва);

57-е место: Семён Фролов («Спартак» Москва);

58-е место: Пётр Андреянов (ЦСКА Москва);

59-е место: Алексей Медведев («Лондон Найтс»);

80-100-е место: Артём Гончар («Металлург» Магнитогорск);

80-100-е место: Дмитрий Исаев («Автомобилист»).

Драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.