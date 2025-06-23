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Егор Виноградов продлил контракт с нижегородским «Торпедо»

Егор Виноградов продлил контракт с нижегородским «Торпедо»
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Нападающий Егор Виноградов продлил контракт с нижегородским «Торпедо». Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Продление контракта с Егором — это важный шаг для нас. Он хороший пример развития профессионального хоккеиста в клубе — от воспитанника спортивной школы до команды КХЛ. Мы верим в его потенциал, в способность расти и развиваться вместе с командой, став одним из её лидеров

Поздравляем Егора с новым контрактом и желаем ярких побед в составе «Торпедо»!» — приводит слова генерального менеджера «Торпедо» Евгения Забуги пресс-служба клуба.

22-летний Виноградов — воспитанник нижегородского хоккея, дебютировал за основную команду в сезоне-2021/2022 и провёл за «Торпедо» 148 матчей, набрав 50 очков по системе «гол+пас». Выступая за другие команды системы торпедовского клуба, стал обладателем главных трофеев Молодёжной (в 2023 году в составе «Чайки») и Всероссийской (в 2025 году в составе «Торпедо-Горький») хоккейных лиг.

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