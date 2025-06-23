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Фото: Александр Овечкин в компании с Романом Павлюченко на отдыхе в Турции

Фото: Александр Овечкин в компании с Романом Павлюченко на отдыхе в Турции
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Появилось фото с отдыха в Турции российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В компании с ним находится экс-нападающий сборной России, английского «Тоттенхэм Хотспур» и ряда других футбольных клубов Роман Павлюченко.

Фото: Из личного архива Романа Павлюченко

Ранее Овечкин показал, как в отпуске занимается парасейлингом со своим шестилетним сыном Сергеем.

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Столичный клуб уступил «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф в серии из пяти матчей. На счету россиянина пять голов и одна результативная передача в 10 встречах Кубка Стэнли.

Павлюченко завершил карьеру профессионального футболиста в 2022 году.

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