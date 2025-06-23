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Роман Ротенберг поделился первыми впечатлениями от работы с детьми

Роман Ротенберг поделился первыми впечатлениями от работы с детьми
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Бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг поделился первыми впечатлениями от работы в детско-юношеском хоккее.

«Тренировать детей — это подарок судьбы. Спасибо вам, ребята, за эмоции и самоотдачу. Продолжаем работать», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что отдал всё, что мог, ради петербургского клуба.

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