Роман Ротенберг поделился первыми впечатлениями от работы с детьми

Бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг поделился первыми впечатлениями от работы в детско-юношеском хоккее.

«Тренировать детей — это подарок судьбы. Спасибо вам, ребята, за эмоции и самоотдачу. Продолжаем работать», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что отдал всё, что мог, ради петербургского клуба.