Вячеслав Фетисов назвал Бобровского лучшим вратарём за всю историю российского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от игры российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«Уже не раз признавался, что Сергей Бобровский для меня очень значим. Я болел за него [в финале плей‑офф], переживал и в очередной раз восхитился его мастерством. Сергей — лучший вратарь за всю историю нашего хоккея», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Напомним, «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей‑офф НХЛ (4-2) и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд. В Кубке Стэнли 36‑летний Бобровский провёл 23 матча, пропуская в среднем за игру 2,2 шайбы и отражая 91,4% бросков. На счету вратаря три «сухих» встречи. Он занял третье место в голосовании за «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту плей‑офф НХЛ.