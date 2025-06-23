«Анахайм» опубликовал пост после обмена Тревора Зеграса в «Филадельфию»

Пресс-служба «Анахайм Дакс» разместила пост, в котором обратилась к покинувшему команду нападающему Тревору Зеграсу. Сегодня, 23 июня, американский форвард был обменян в «Филадельфию Флайерз» на форварда Райана Пилинга и выборы во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и в четвёртом раунде 2026 года.

«С первого дня стал отличным товарищем по команде, другом и личностью. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для нас. Мы желаем тебе всего наилучшего в «Филадельфии», — написано в сообщении пресс-службы «Анахайма».

Зеграс в 2019 году был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ – 2019 под общим девятым номером. Всего провёл 268 игр за «Дакс» и набрал 186 (67+119) очков.