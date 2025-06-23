«Он стал светлым пятном для «Эдмонтона». Канадский журналист — о Подколзине в плей-офф

Канадский журналист Шон Панганибан поделился мнением об игре российского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Василия Подколзина в Кубке Стэнли — 2025.

«Пыль» начинает оседать после того, как «Эдмонтон Ойлерз» проиграл в финале Кубка Стэнли второй год подряд. И, конечно, если оглянуться назад, можно найти и положительные моменты, и игра нападающего «Ойлерз» Василия Подколзина в плей-офф, особенно в финале, — один из них.

В плей-офф 23-летний форвард демонстрировал превосходство в физической форме. Когда «качок из Москвы» проводил силовой приём — это было не просто для того, чтобы зафиксировать результат — в большинстве случаев казалось, что он хотел наказать соперника. Кроме того, в будущем, если размышлять об «Ойлерз» в финале Кубка Стэнли — 2025, Подколзин, безусловно, будет одним из имён, которые придут на ум.

Тем не менее с учётом того, как Подколзин проявил себя в плей-офф, он стал светлым пятном для команды и многообещающим знаком на пути к успеху, потому что 24-летний игрок в первом для себя Кубке Стэнли идеально подходил для хоккея в плей-офф.

Я часто хвалил тонкие, но умные ходы Подколзина. Когда «Ойлерз» одержали уверенную победу в первом матче финала, я почувствовал, что он был невоспетым героем, так как его игра помогла спастись и внесла значительный вклад в гол Виктора Арвидссона. Подколзин протащил шайбу по льду, вошёл в зону, скинул её своему партнёру по линии, затем подкатился к сетке и поставил идеальный заслон перед Бобровским, отвлекая внимание вратаря и позволив Арвидссону пробить по воротам. Это была тихая игра, которую редко замечают, но которая имела огромное значение — точно так же, как он делал это весь сезон.

Ещё одна вещь, которая говорит сама за себя, — это доверие, которое испытывают к нему тренеры. В то время как другие нападающие и игроки с гораздо большим опытом в НХЛ, такие как Джефф Скиннер, Каспери Капанен и Виктор Арвидссон, то появлялись, то исчезали из состава в плей-офф, вопрос о том, будет ли Подколзин выведен из игры, возникал редко, поскольку он сыграл во всех 22 матчах плей-офф», — написал Панганибан для Oilers Nation.

В 22 играх Кубка Стэнли — 2025 Подколзин набрал 10 (3+7) очков, при этом пять его результативных передач были на гол. Он закончил плей-офф и с показателем полезности «+7».