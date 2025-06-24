Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Кудрявцев стал обладателем Кубка Колдера в составе «Абботсфорда»

Кирилл Кудрявцев стал обладателем Кубка Колдера в составе «Абботсфорда»
Комментарии

Завершился шестой матч финальной серии АХЛ, в котором «Шарлотт» встречался с «Абботсфорд Кэнакс». Матч прошёл в Шарлотте и закончился победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Самуэль Блэз, белорус Данила Климович и Линус Карлссон. В составе «Абботсфорда» выступает российский защитник Кирилл Кудрявцев.

За «Шарлотт» забивали Джон Леонард и Джек Девайн.

Таким образом, «Абботсфорд» выиграл серию со счётом 4-2 и стал обладателем Кубка Колдера.

Ранее чемпионом Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз», которая в решающей серии турнира обыграла «Эдмонтон Ойлерз». В сезоне-2024/2025 два российских хоккеиста — голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов — стали обладателями Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Наши чемпионы! Какой путь проделали Бобровский и Куликов ко второму Кубку Стэнли?
Наши чемпионы! Какой путь проделали Бобровский и Куликов ко второму Кубку Стэнли?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android