Кирилл Кудрявцев стал обладателем Кубка Колдера в составе «Абботсфорда»

Завершился шестой матч финальной серии АХЛ, в котором «Шарлотт» встречался с «Абботсфорд Кэнакс». Матч прошёл в Шарлотте и закончился победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Самуэль Блэз, белорус Данила Климович и Линус Карлссон. В составе «Абботсфорда» выступает российский защитник Кирилл Кудрявцев.

За «Шарлотт» забивали Джон Леонард и Джек Девайн.

Таким образом, «Абботсфорд» выиграл серию со счётом 4-2 и стал обладателем Кубка Колдера.

Ранее чемпионом Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз», которая в решающей серии турнира обыграла «Эдмонтон Ойлерз». В сезоне-2024/2025 два российских хоккеиста — голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов — стали обладателями Кубка Стэнли.