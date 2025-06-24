М. Анисин: если бы в «Локомотиве» был Ротенберг, Мичков ни за что бы оттуда не перешёл

Обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», тренер по развитию клуба МХЛ «СКА-Юниор» Михаил Анисин поделился ожиданиями от дальнейшей тренерской карьеры Романа Ротенберга.

«Клуб, где продолжит работать Роман Ротенберг – главная интрига межсезонья. Не думаю, что это будет «Витязь». Пишут про разные клубы, но у меня пока нет информации. Считаю, что это должна быть сильная организация. Вчера писали про «Локомотив». На мой взгляд, это именно то, что подходит Роману Борисовичу.

Кажется, у «Локомотива» всё в порядке, они стали чемпионами. Но не надо забывать, что они до этого не выигрывали Кубок с 2022 года. Лучше всего у Ротенберга получается развивать клубную вертикаль. Ребята, которые играли в СКА и вышли из системы, выступают в других клубах на ведущих ролях, в том числе в НХЛ. Помните, что тот же Мичков был в «Локомотиве», но перешёл в СКА (Матвей в 2020 году перешёл в армейский клуб, который выплатил денежную компенсацию ярославцам. — Прим. «Чемпионата»). Вот если бы в «Локомотиве» тогда был Роман, он бы ни за что оттуда не перешёл. Наоборот, количество сильных игроков в системе увеличилось бы кратно. Необязательно, это будет Ярославль, может, какой-то другой сильный клуб. Но я убеждён, что это случится в ближайшее время», — заявил Анисин.