В Канаде предположили, каким может быть новый контракт Подколзина с «Эдмонтоном»

Журналист Шон Панганибан в статье на сайте Oilers Nation предположил, каким может быть новый контракт российского нападающего Василия Подколзина с «Эдмонтон Ойлерз». Напомним, действующее соглашение форварда и канадского клуба с кэпхитом в $ 1 млн истекает в конце следующего сезона.

«После следующего сезона Подколзин станет ограниченно свободным агентом, и недавно ребята обсуждали, как может выглядеть продление контракта для молодого игрока из России — возможно, это будет трёхлетний контракт с кэпхитом в размере от $ 1,6 до $ 1,75 млн», — написал Панганибан.

В 22 играх Кубка Стэнли — 2025 Подколзин набрал 10 (3+7) очков. Он закончил плей-офф с показателем полезности «+7».