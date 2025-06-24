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Гончар и Могильный — кандидаты на включение в Зал хоккейной славы НХЛ в 2025 году

Гончар и Могильный — кандидаты на включение в Зал хоккейной славы НХЛ в 2025 году
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Комитет по отбору в Зал хоккейной славы НХЛ, состоящий из 18 человек, вскоре проведёт встречу, чтобы проголосовать за бывших игроков, которые в ноябре станут новыми почётными членами Зала хоккейной славы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Список бывших хоккеистов и хоккеисток, которые могут попасть в Зал хоккейной славы НХЛ в 2025 году: Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца, Джо Торнтон, Дженнифер Боттерилл, Род Бриндамор, Венсан Дамфусс, Меган Дагган, Патрик Элиаш, Тео Флёри, Сергей Гончар, Кёртис Джозеф, Патрик Марло, Райан Миллер, Александр Могильный, Берни Николс, Пекка Ринне, Кит Ткачук, Джастин Уильямс, Хенрик Зеттерберг.

Отмечается, что из списка в Зал хоккейной славы НХЛ будут выбраны четыре мужчины и две женщины.

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