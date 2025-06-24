Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров предположил, почему в России не снимают фильмов о «Русской пятёрке». 28 октября 1995 года в составе одного клуба Национальной хоккейной лиги — «Детройт Ред Уингз» — впервые на лёд вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

«Эти события случились в Северной Америке, может, поэтому и нет такого большого интереса у нас в стране к этому чуду природы, где пять поколений соединились в одну пятёрку и показали тот советский хоккей, советскую школу, которую мы все прошли», — цитирует Фёдорова ТАСС.