18-летний форвард клуба WHL заявил, что хотел бы побить рекорд Овечкина по голам в НХЛ

18-летний форвард «Спокан Чифс» из Западной хоккейной лиги (WHL) Оуэн Мартин в ходе преддрафтового интервью заявил, что хотел бы побить рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

– Если бы вы могли установить один рекорд НХЛ к концу карьеры, какой бы он был?

– Было очень круто, когда Александр Овечкин побил рекорд по количеству забитых голов в этом году. Пережить нечто подобное было бы здорово. Так что, наверное, рекорд по голам в НХЛ, — приводит слова Мартина The Hockey News.

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки (894). У россиянина на данный момент 897 шайб.