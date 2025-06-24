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«Он начинает не оправдывать ожиданий». The Athletic — об игре Евгения Малкина

«Он начинает не оправдывать ожиданий». The Athletic — об игре Евгения Малкина
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Журналисты в статье на сайте The Athletic высказались об игре российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Возможно, это последний год Евгения Малкина в «Питтсбурге». Он начинает не оправдывать ожиданий. Возраст Малкина в сочетании со снижением его результативности впервые в карьере выставляет его в качестве ниже центрального нападающего второго звена. Когда-то он был суперзвездой калибра MVP. Затем он был элитным «вторым центром». Теперь мы говорим о конце очереди. Возраст и травмы настигают всех», — сказано в статье.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

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