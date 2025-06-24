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Рыбин жёстко отреагировал на слова Фетисова, раскритиковавшего систему подготовки в РФ

Рыбин жёстко отреагировал на слова Фетисова, раскритиковавшего систему подготовки в РФ
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин жёстко отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который раскритиковал систему подготовки хоккеистов в России.

«Что значит должны выпускать новых Овечкиных и Бобровских? Хорошо, если Москва более-менее обеспечена формой, то другие регионы? Посмотрите подмосковный хоккей и в целом на российский хоккей, какие там условия. Пускай Вячеслав Александрович приедет в Жуковский и посмотрит, какой там каток. Он с ума сойдёт, когда это увидит. Там железные сетки 80-х годов стоят. Каких Бобровских? Каких Овечкиных? Им просто надо почаще ездить по стране и смотреть, что вокруг творится. А не только в Москве сидеть, где построили десятки классных катков, вопросов нет. А в остальной России-то как?

Если Фетисов говорит, что надо выдавать клюшки. Выдавайте форму. Далеко не все себе это могут позволить, хоккей нынче стал дорогим видом спорта. Одевайте, если к вам дети пришли многодетные или малообеспеченные семьи. Выдавайте им форму, если у ребят есть желание. Они и будут лучшими, потому что будут сосредоточены на хоккее. А не вот эти, которых привезли на тренировку, а потом с неё забрали. Детскому хоккею нужно более пристально внимание уделять. Все говорят, что у нас засилье богатых детей. У нас не засилье богатых детей, просто приходят те, кто может себе это позволить. А те, кто не может себе позволить играть в хоккей, уходят, к сожалению, на другие секции», — цитирует Рыбина Vprognoze.

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