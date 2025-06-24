Журналистка Сильбер по-прежнему заявляет, что решение о будущем Овечкина в НХЛ не принято

Журналистка из Вашингтона Сэмми Сильбер на своём личном сайте вновь заявила, что решение о будущем российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ не принято.

«Я снова прокричу это: решение относительно будущего Алекса Овечкина пока не принято. Он ничего не решил и, скорее всего, посмотрит, как будут развиваться события в течение сезона, прежде чем оценивать, что будет дальше. Да, он хочет закончить свою игровую карьеру в России, но он любит «Вашингтон» и сказал, что пока он любит его, он не собирается его покидать.

Когда придёт время, новости придут от него, а не из интервью, вырванных из контекста, или маркетингового письма. Тем не менее, внимательно следите за источниками на следующей неделе», — написала Сильбер.

Напомним, ранее супруга Александра Анастасия заявила, что Овечкин отыграет следующий сезон в НХЛ и вернётся в Россию.