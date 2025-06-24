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Плющев: АКМ в КХЛ будет то же самое, что и «Витязь», только на два-три сезона

Плющев: АКМ в КХЛ будет то же самое, что и «Витязь», только на два-три сезона
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил вероятность вхождения тульского АКМ в состав участников КХЛ на фоне финансовых проблем у «Витязя».

«Сложно сказать, что сможет заменить «АКМ». Это будет то же самое, что и «Витязь», только на два-три сезона. Откуда в Туле будет финансирование?» — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Ранее, по ходу сезона неоднократно появлялась информация о возможном объединении тольяттинской «Лады» с тульской командой из ВХЛ. В прошлом сезоне АКМ не смог пробиться в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, заняв 17-е место по итогам регулярки.

Напомним, в СМИ появилась информация, что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Сообщалось, что долги «Витязя» составляют около 400 млн рублей.

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