Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Коваленко: в КХЛ много оборонительного хоккея, вышедшего из системы «Динамо»

А. Коваленко: в КХЛ много оборонительного хоккея, вышедшего из системы «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко сравнил стили игры в КХЛ и НХЛ после завершившегося финала Кубка Стэнли.

— НХЛ – атакующая лига. В этом убеждалось ещё наше поколение, которое отправлялось в НХЛ в начале 90-х годов. С тех пор крен на атаку в НХЛ только увеличился. Убрали зацепы, задержки и другую грязь, теперь в отличие от наших времён защитникам намного тяжелее. Посадить на вилы, как во второй половине девяностых, когда в моде был хоккей «Нью-Джерси», уже невозможно.

— В КХЛ в финалах результативность в два раза ниже. Почему?
— Знаете, когда в начале века возвращался из НХЛ в нашу лигу, сразу обратил внимание на то, что у нас много оборонительного хоккея.

Во многом он вышел из системы «Динамо». Помню, ещё в ЦСКА начала девяностых мы удивлялись тому, насколько закрыто играют бело-голубые. Многие на границе веков брали пример с Петра Ильича Воробьёва, у него и «Динамо», и «Локомотив», и «Лада» играли от жёсткой обороны, на 1:0 и 2:0.

В принципе с тех пор не многое изменилось. Возьмите «Локомотив», в последние годы он показывает в осторожный хоккей – и побеждает. Естественно, за таким стилем тянутся и другие, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Он мог уехать в Россию». Обмен Бобровского — апофеоз вратарского проклятия «Филадельфии»
«Он мог уехать в Россию». Обмен Бобровского — апофеоз вратарского проклятия «Филадельфии»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android