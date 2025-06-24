«Амур» подписал контракт с нападающим Матвеем Заседой на два года. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

«После обмена из «Витязя» воспитанник хабаровского хоккея заключил с «Амуром» одностороннее соглашение до 31 мая 2027 года. Добро пожаловать домой», – сказано в сообщении клуба.

26-летний Заседа в сезоне-2024/2025 записал на свой счёт 39 матчей за «Авангард» и «Витязь». В данных встречах форвард забил 12 шайб и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами, а также что подмосковный клуб может сняться со следующего сезона из‑за отсутствия достаточного финансирования.