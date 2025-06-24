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«Сибирь» объявила о подписании контракта с канадским нападающим Скоттом Уилсоном

«Сибирь» объявила о подписании контракта с канадским нападающим Скоттом Уилсоном
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«Сибирь» подписала контракт с 33-летним канадским нападающим Скоттом Уилсоном. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Срок соглашения рассчитан на два года. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Прошлый сезон 33-летний форвард провёл в «Салавате Юлаеве». Хоккеист набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Скотт Уилсон сыграл в 188 матчах, где забросил 62 шайбы и отдал 55 результативных передач с показателем полезности «+12».

Скотт Уилсон – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Всего на счету опытного нападающего 193 матча в НХЛ, 20 заброшенных шайб и 31 голевая передача.

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