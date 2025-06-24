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21-летний нападающий перешёл из системы «Авангарда» в «Салават Юлаев»

21-летний нападающий перешёл из системы «Авангарда» в «Салават Юлаев»
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21-летний нападающий системы «Авангарда» Николай Хворов в результате обмена перешёл в «Салават Юлаев». Взамен омский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

В сезоне-2024/2025 Хворов провёл 35 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за «Омских Ястребов», в которых набрал 40 (19+21) очков. Также на его счету три результативные передачи в восьми играх плей-офф.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Ранее «Салават Юлаев» заключил однолетний контракт с защитником Григорием Паниным.

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