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Фетисов: Могильный давно должен быть включён в Зал хоккейной славы

Фетисов: Могильный давно должен быть включён в Зал хоккейной славы
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о том факте, что Александр Могильный и Сергей Гончар вошли в список кандидатов на включение в Зал славы НХЛ.

«Думаю, Александр Могильный давно должен стать членом этого хоккейного элитного сообщества. Будем надеяться, что он отвечает всем требованиям, входит в «Тройной золотой клуб», забил 76 голов меньше чем за 80 игр. Он уникальный хоккеист, замечательный парень. Не знаю, почему он до сих пор не включён, но я надеюсь, что в этот раз Зал хоккейной славы пополнится нашим выдающимся хоккеистом», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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