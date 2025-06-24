Фетисов: Могильный давно должен быть включён в Зал хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о том факте, что Александр Могильный и Сергей Гончар вошли в список кандидатов на включение в Зал славы НХЛ.

«Думаю, Александр Могильный давно должен стать членом этого хоккейного элитного сообщества. Будем надеяться, что он отвечает всем требованиям, входит в «Тройной золотой клуб», забил 76 голов меньше чем за 80 игр. Он уникальный хоккеист, замечательный парень. Не знаю, почему он до сих пор не включён, но я надеюсь, что в этот раз Зал хоккейной славы пополнится нашим выдающимся хоккеистом», — приводит слова Фетисова ТАСС.