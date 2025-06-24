Канадский защитник Дин Стюарт перешёл из «Витязя» в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» и «Витязь» произвели обмен. Состав уфимской команды пополнил защитник Дин Стюарт. Взамен клуб из Подмосковья получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

Дин Стюарт дебютировал в КХЛ в прошедшем сезоне. На его счету 52 матча и 15 (5+10) очков. Большую часть карьеры канадский защитник провёл за океаном, выступая в АХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Ранее 21-летний нападающий перешёл из системы «Авангарда» в «Салават Юлаев».