Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский защитник Дин Стюарт перешёл из «Витязя» в «Салават Юлаев»

Канадский защитник Дин Стюарт перешёл из «Витязя» в «Салават Юлаев»
Комментарии

«Салават Юлаев» и «Витязь» произвели обмен. Состав уфимской команды пополнил защитник Дин Стюарт. Взамен клуб из Подмосковья получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

Дин Стюарт дебютировал в КХЛ в прошедшем сезоне. На его счету 52 матча и 15 (5+10) очков. Большую часть карьеры канадский защитник провёл за океаном, выступая в АХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Ранее 21-летний нападающий перешёл из системы «Авангарда» в «Салават Юлаев».

Материалы по теме
Официально
21-летний нападающий перешёл из системы «Авангарда» в «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android