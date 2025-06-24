Валерий Каменский оценил, может ли АКМ заменить «Витязь» в КХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о финансовых проблемах «Витязя» и оценил, может ли АКМ заменить подмосковный клуб в лиге.

«Всегда жаль, когда клубы уходят из лиги, тем более «Витязь» с богатой историей. Может ли АКМ заменить их в КХЛ? В Туле любят хоккей, он там развивается, в частности детско-юношеская школа. Это хоккейный город. Не думаю, что они пойдут на место «Витязя», может они сами хотят оказаться в КХЛ. У них есть желание войти, но нужно выполнить требования, которые ставит лига. В регламенте есть все пожелания, что должны выполнить команды для захода в КХЛ. Лига должна получить гарантии финансовые, чтобы был аэропорт, гостиницы и все условия для комфортного существования хоккеистов», — цитирует Каменского «Советский спорт».