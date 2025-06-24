Вячеслав Быков: иностранцам престижно играть в Швейцарии

Проживающий в Швейцарии хоккейный тренер Вячеслав Быков рассказал о развитии хоккея в европейской стране.

«Хоккей в Швейцарии потихоньку развивается. Иностранцы любят приезжать сюда играть. Неплохой уровень жизни, короткие переезды между городами, хорошие контракты и высокий уровень игры. Иностранцам престижно играть в Швейцарии», — приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, ранее стало известно, что канадский экс-нападающий «Ак Барса» Ник Петан перешёл в швейцарскую «Амбри Пиотту». Петан выступал за «Ак Барс» с 2024 года. В прошедшем сезоне 30-летний форвард провёл 60 матчей (с учётом плей-офф), в которых забросил 13 шайб и сделал 37 результативных передач, набрав 50 очков.