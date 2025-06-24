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«Локомотив» — уровень Ротенберга». Крикунов — о возможном назначении Романа в клуб

«Локомотив» — уровень Ротенберга». Крикунов — о возможном назначении Романа в клуб
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался возможном назначении Романа Ротенберга в «Локомотив».

«Роман Ротенберг в «Локомотиве»? Это был бы интересный вариант. С его энергией он сделает клубную вертикаль ещё лучше и команды системы будут на ведущих ролях во всех лигах и турнирах, где выступают. Сильные стороны Романа Борисовича — развитие молодёжи, что он доказал во время многолетней работы в СКА. Посмотрите, сколько игроков, прошедших через СКА, играет в НХЛ — Подколзин, Мичков, Демидов, Панарин, Гавриков, Кузьменко, Хуснутдинов, Никишин…

Причём, многие на ведущих ролях. Тот же Подколзин забил в финале Кубка Стэнли больше Макдэвида, а ведь многие с усмешкой воспринимали, когда Роман их сравнивал. Такие клубы, как «Локомотив» — это уровень Ротенберга. Там он усилит работу структуры. А в такие, как «Витязь», ему точно идти не надо, нужна организация серьёзнее», — заявил Крикунов.

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