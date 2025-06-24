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The Athletic: в целом игра Алекса Овечкина пошла на спад

The Athletic: в целом игра Алекса Овечкина пошла на спад
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic оценили игру крайних нападающих «Вашингтон Кэпиталз», упомянув выступление капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«В первом звене у «Кэпиталз» лучший снайпер НХЛ всёх времен. Это, конечно, всё ещё что-то значит, но в целом игра Алекса Овечкина пошла на спад, оставив клуб с довольно вопиющей дырой в верхних звеньях. У них там много ценных игроков, но не таких по-настоящему высококлассных, каких можно было бы ожидать от настоящего претендента на Кубок Стэнли, особенно если Коннор Макмайкл перейдёт в центр.

Однако «Вашингтону» может помочь ещё один отличный сезон Тома Уилсона. «Вашингтону» также не помешал бы ещё один крайний нападающий, особенно если Эндрю Манджапане подпишет контракт в другом месте», — сказано в статье.

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