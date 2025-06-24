Рыбин: ходили слухи про Радулова в СКА, но это скорее исходило от Ротенберга

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался об интересе СКА к нападающему «Локомотива» Александру Радулову.

«Ходили слухи про СКА, тут скорее они исходили от Ротенберга, у него было желание Радулова пригласить. Но в клубе произошли изменения. Уйти Радулову в ЦСКА вслед за Никитиным? Может быть. Но он остался в «Локомотиве», значит, его всё устраивает», — цитирует Рыбина Vprognoze.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. Напомним, первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева».