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«Локомотив» заключил новые контракты с Байроном Фрейзом и Егором Суриным

«Локомотив» заключил новые контракты с Байроном Фрейзом и Егором Суриным
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«Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Байроном Фрейзом и Егором Суриным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение с 34-летним Байроном действует один сезон. В сезоне-2024/2025 Фрейз провёл 80 матчей за «Локомотив» и набрал 41 (21+20) очко. Напомним, о продлении соглашения с Байроном Фрейзом ранее сообщал «Чемпионат».

С 18-летним Егором Суриным «Локомотив» расторг и заключил новый контракт, который действует до конца сезона-2026/2027. В минувшем чемпионате КХЛ Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и ещё 7 (5+2) в плей-офф.

Хоккеисты с «Локомотивом» стали победителями розыгрыша Кубка Гагарина — 2025.

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