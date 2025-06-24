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Защитник Илья Сушко пополнил состав «Торпедо»

Защитник Илья Сушко пополнил состав «Торпедо»
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Нижегородское «Торпедо» заключило двусторонний контракт на один сезон с защитником Ильёй Сушко. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 27-летний игрок обороны выступал за «Брест» в белорусской Экстралиге. В 54 встречах Сушко забросил шесть шайб и отдал 21 результативную передачу с показателем полезности «-2».

В Континентальной хоккейной лиге Илья Сушко играл за минское «Динамо». В 46 играх на его счету одна результативная передача при показателе полезности «-5».

Ранее стало известно, что Нападающий Егор Виноградов продлил контракт с нижегородским «Торпедо» до конца сезона-2026/2027.

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