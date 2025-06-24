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«Витязь» не примет участия в сезоне-2025/2026 КХЛ

«Витязь» не примет участия в сезоне-2025/2026 КХЛ
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В ближайшем сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды, сообщает пресс-служба КХЛ.

Хоккейный клуб «Витязь» (Московская область) уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026. Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами из-за финансовых проблем.

Напомним, в минувшем сезоне подмосковный клуб занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 68 встреч.

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