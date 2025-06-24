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КХЛ рассмотрит перевод «Лады» из Восточной в Западную конференцию после снятия «Витязя»

КХЛ рассмотрит перевод «Лады» из Восточной в Западную конференцию после снятия «Витязя»
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В связи с решением «Витязя» пропустить сезон-2025/2026 Континентальная хоккейная лига рассмотрит перевод тольяттинской «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба «Лада» из Восточной в Западную конференцию», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

В прошлом сезоне «Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

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