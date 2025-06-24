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Фетисов: «Витязь» никому не нужен, о каких серьёзных потерях для хоккея можно говорить?

Фетисов: «Витязь» никому не нужен, о каких серьёзных потерях для хоккея можно говорить?
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о проблемах «Витязя», из-за который подмосковный клуб пропустит следующий сезон КХЛ.

— Насколько серьёзной потерей для российского хоккея станет закрытие «Витязя»?
— «Витязь» никому не нужен, о каких серьёзных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить. Мы «Спартак» в своё время из лиги выгнали. Ну, будем, наверное, сожалеть, особенно те, кто переживал за «Витязь», но жизнь продолжается, — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

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