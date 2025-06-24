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Форвард Владислав Цицюра перешёл из «Витязя» в «Северсталь»

Форвард Владислав Цицюра перешёл из «Витязя» в «Северсталь»
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Нападающий Владислав Цицюра перешёл из «Витязя» в «Северсталь» в результате обмена, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Подмосковный клуб получил денежную компенсацию.

25-летний форвард в сезоне-2024/2025 сыграл 45 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Цицюра провёл 210 встреч, в которых записал на свой счёт 62 (24+38) очка.

Напомним, ранее «Витязь» официально уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

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