Форвард Владислав Цицюра перешёл из «Витязя» в «Северсталь»

Нападающий Владислав Цицюра перешёл из «Витязя» в «Северсталь» в результате обмена, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Подмосковный клуб получил денежную компенсацию.

25-летний форвард в сезоне-2024/2025 сыграл 45 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Цицюра провёл 210 встреч, в которых записал на свой счёт 62 (24+38) очка.

Напомним, ранее «Витязь» официально уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.