Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Ладе» назвали плюс возможного перевода клуба в Западную конференцию КХЛ

В «Ладе» назвали плюс возможного перевода клуба в Западную конференцию КХЛ
Комментарии

Генеральный директор «Лады» Александр Харламов заявил, что возможный перевод тольяттинского клуба в Западную конференцию КХЛ должен помочь уменьшить расходы клуба на перелёты. К такому шагу лига может прибегнуть после того, как стало известно, что подмосковный «Витязь» не сыграет в чемпионате сезона-2025/2026.

«В принципе, мы готовы к такому переходу, думали об этом. А по расходам посмотрим, наверное, они должны будут уменьшиться — на один перелёт на Дальний Восток меньше будет. Календарь, думаю, у лиги готов, все просто ждали, как разрешится ситуация с «Витязем», — цитирует Харламова ТАСС.

В прошлом сезоне «Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
КХЛ рассмотрит перевод «Лады» из Восточной в Западную конференцию после снятия «Витязя»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android