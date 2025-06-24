Десятков: «Витязь» имеет задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков заявил, что у подмосковного клуба есть задолженность перед ним и персоналом. Ранее стало известно, что «Витязь» не примет участия в следующем сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги и прекратит существование из-за недостатка финансирования.

«Клуб имеет ещё задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной. Долги ещё не погашены. На начальной стадии, когда только сезон завершился, ко мне поступали предложения из других клубов. Но у меня была договорённость с «Витязем», и я ждал определённое время от них ответа. У нас был негласный договор, что по продолжению работы всё должно быть нормально, и меня так заверяли в руководстве. Сначала ждал от них, потом понимал, что клуб заканчивает своё существование, однако надеялся до конца, верил, что всё будет нормально», — цитирует Десяткова ТАСС.