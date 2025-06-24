«Верим, что «Витязь» вернётся!» В «Сочи» отреагировали на уход подмосковного клуба из КХЛ

Пресс-служба «Сочи» эмоционально отреагировала на уход «Витязя» из КХЛ. Ранее стало известно, что подмосковный клуб не примет участия в следующем сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

«Когда с радаров пропадают спортивные клубы, это всегда грустно. Ну, потому что за каждым – история, победы и поражения, верные фанаты, семейные предания и даже привычки. Да, иногда люди болеют за тот или иной клуб просто по привычке. Это нормально. У подмосковного «Витязя» не слишком долгая история, нет больших трофеев и многомиллионной армии болельщиков. Но от этого известие о том, что команда не сыграет в предстоящем сезоне КХЛ, не становится менее печальным. И сейчас совсем не хочется говорить «были» — про историю, успехи и болельщиков.

Мы верим, что в истории «Витязя» не поставлена точка. И мы будем искренне ждать возвращения команды. Мы не хотим, чтобы в России умирали спортивные клубы. В знак нашей поддержки мы будем рады видеть всех болельщиков «Витязя» на наших матчах в московском регионе. Приходите на игры «леопардов» в атрибутике любимого «Витязя», нам будет дико приятно. Правда. Со своей стороны, «Сочи» направит официальное обращение в КХЛ с просьбой согласовать присутствие болельщиков в атрибутике «Витязя» на матчах нашей команды в московском регионе. Верим, что «Витязь» вернётся! Нам всем в Сочи этого хочется!» — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.