Защитник Даниил Мисюль подписал контракт с «Локомотивом»

Защитник Даниил Мисюль подписал контракт с ХК «Локомотив», сообщает пресс-служба ярославского клуба. Соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Два минувших сезона Даниил провёл в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». В прошлом сезоне Мисюль набрал 9 (1+8) очков в 59 матчах, один из которых защитник провёл в НХЛ, сыграв за «Дэвилз». Защитник уехал в Северную Америку в мае 2023 года. Уроженец Минска был выбран «Нью-Джерси» в третьем раунде (под общим 70-м номером) драфта НХЛ 2019 года.

В сезоне-2022/2023 Мисюль в составе «Локомотива» провёл 59 встреч в Континентальной хоккейной лиге, набрав семь (0+7) очков при показателе полезности «+21», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 15.09. В восьми играх плей-офф КХЛ Мисюль набрал одно (0+1) очко при показателе полезности «+4».