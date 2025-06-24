Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Даниил Мисюль подписал контракт с «Локомотивом»

Защитник Даниил Мисюль подписал контракт с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Даниил Мисюль подписал контракт с ХК «Локомотив», сообщает пресс-служба ярославского клуба. Соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Два минувших сезона Даниил провёл в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». В прошлом сезоне Мисюль набрал 9 (1+8) очков в 59 матчах, один из которых защитник провёл в НХЛ, сыграв за «Дэвилз». Защитник уехал в Северную Америку в мае 2023 года. Уроженец Минска был выбран «Нью-Джерси» в третьем раунде (под общим 70-м номером) драфта НХЛ 2019 года.

В сезоне-2022/2023 Мисюль в составе «Локомотива» провёл 59 встреч в Континентальной хоккейной лиге, набрав семь (0+7) очков при показателе полезности «+21», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 15.09. В восьми играх плей-офф КХЛ Мисюль набрал одно (0+1) очко при показателе полезности «+4».

Материалы по теме
«В «Локомотиве» удерживать не стали. НХЛ — это мечта». Интервью с новичком «Нью-Джерси»
Эксклюзив
«В «Локомотиве» удерживать не стали. НХЛ — это мечта». Интервью с новичком «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android