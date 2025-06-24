«Сент-Луис Блюз» обновил клубный логотип и игровую форму команды

«Сент-Луис Блюз» представил новую домашнюю и выездную игровую формы с модернизированными версиями цветовой палитры наследия команды и культовым логотипом в рамках общей эволюции бренда.

«Вдохновлённые классической формой, которую носили «Блюз» при их создании в 1967 году, любимая фанатами идентичность бренда и логотип были обновлены для новой эпохи. Клуб также представил новые элементы дизайна, включая шрифт бренда, а также вторичные элементы. Этот новый логотип будет смотреться более смело в цифровых форматах и ​​выглядеть более аккуратно на розничных товарах. Синий цвет яркий и энергичный, что отличает бренд от других спортивных команд НХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: «Сент-Луис Блюз»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.