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The Athletic положительно оценил перспективы Любушкина продолжить карьеру в НХЛ

The Athletic положительно оценил перспективы Любушкина продолжить карьеру в НХЛ
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Журналист Харман Дайал оценил игру защитника «Даллас Старз» Ильи Любушкина и порассуждал о перспективах 31-летнего россиянина быть обменянным и продолжить карьеру в НХЛ.

«Илья Любушкин был неплох в прошлом сезоне, но его контракт в $ 3,25 млн немного дороговат для того, что он предлагает. Любушкин — надёжный защитник с ограниченными навыками игры с шайбой. Он был бы надёжен в паре нижних звеньев любой команды, но явно не является хорошим игроком для «Старз» в первой четвёрке защитников.

У Любушкина осталось два года по его контракту – и никакой защиты от обмена. Команды почти всегда ценят защитников с правым хватом, обладающих габаритами и способностью играть в меньшинстве, поэтому найти команду, готовую подписать Любушкина, не составит большого труда, если «Старз» пойдут по этому пути», — цитирует журналиста The Athletic.

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