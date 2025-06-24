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Фетисов рассказал, как КХЛ может избежать исключения клубов из-за финансовых проблем

Фетисов рассказал, как КХЛ может избежать исключения клубов из-за финансовых проблем
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о проблемах «Витязя», из-за которых подмосковный клуб пропустит следующий сезон КХЛ.

«Мы в одно время потеряли «Спартак», и хорошо, что ненадолго. Могли в своё время потерять ЦСКА, когда не было денег на этот легендарный клуб. Думаю, что лиге нужно на этот случай выработать инструмент страховки, насколько позволяет финансовая ситуация.

Мы рассматривали вопрос об участии госкорпораций в финансировании не отдельных клубов, а лиги целиком в Совете Федерации, когда я был сенатором. Был вариант, чтобы все деньги аккумулировались в КХЛ и распределялись в равных пропорциях. А дополнительные средства дают местные бизнесмены, которые могут быть в этом заинтересованы, но им сложно соревноваться с большими компаниями. Это могло быть таким инструментом для команды КХЛ. Думаю, что об этом будут думать. Так как у ряда команд есть проблемы с финансами, ситуация с «Витязем» может быть моментом, когда надо подумать, каким образом можно застраховать лигу от таких ситуаций», — цитирует Фетисова ТАСС.

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