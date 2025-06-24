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В АКМ сообщили, планирует ли клуб заменить «Витязь» в КХЛ в следующем сезоне

В АКМ сообщили, планирует ли клуб заменить «Витязь» в КХЛ в следующем сезоне
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В ХК АКМ сообщили, планирует ли клуб заменить «Витязь» в КХЛ в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что такой вариант обсуждается с руководством Тульской области. Сегодня, 24 июня, стало известно, что «Витязь» не сыграет в следующем сезоне-2025/2026.

«В связи с появившейся информацией о возможной замене клуба «Витязь» командой АКМ в Континентальной хоккейной лиге, руководство клуба считает необходимым заявить: в настоящее время клуб не ведёт переговоров о занятии места «Витязя» в КХЛ и не планирует это делать. Ждём на наших матчах!» – говорится в официальном заявлении пресс-службы АКМ.

Напомним, АКМ планировал войти в КХЛ со следующего сезона, однако домашняя арена клуба не соответствует требованиям лиги. Она вмещает 3000 зрителей вместо минимально допустимых по регламенту 5500 человек.

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